Motorista morre após capotar caminhão na Mogi-Bertioga

Acidente aconteceu no sábado, 13, próximo ao km 83,3 da rodovia Mogi-Bertioga

Um homem de 61 anos, que dirigia um caminhão-tanque com gasolina, morreu após perder o controle e cair em uma ribanceira, no início da noite de sábado, 13, no km 83,3 da rodovia Mogi-Bertioga. O trecho fica a poucos metros de onde aconteceu o acidente com o fretado de estudantes de São Sebastião, há cerca de um ano atrás, em que 18 jovens morreram.

A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, quando o caminhão, que vinha sentido Mogi das Cruzes-Bertioga, perdeu o controle e bateu contra a mureta de concreto que cerca a via. O veículo capotou e caiu aproximadamente 50 metros ribanceira abaixo.

O motorista Waldir Franchi chegou ao Hospital de Bertioga já sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado, junto com a Defesa Civil, DER e SAMU. Uma das faixas ficou interditada durante seis horas, tempo que durou a operação.

Tragédia estudantes

Em junho do ano passado, próximo a esse trecho, 18 pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus da Viação União do Litoral, que fazia o transporte de estudantes universitários de São Sebastião a Mogi das Cruzes. O fretado perdeu o controle depois de fazer uma curva, bateu em uma pedra e capotou em um barranco.