Movimento na ilha alcança 90% de ocupação hoteleira

Banho da Doroteia reuniu cinco mil pessoas no centro histórico

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela, o arquipélago registrou mais de 90% do índice de ocupação de hotéis, pousadas e chalés associados durante o Carnaval de 2017 (de 24/2 a 1º/3). Cruzaram a travessia da balsa 40 mil veículos, que somados às três paradas de cruzeiros com mais de dois mil passageiros ocorridas no período, garantiu a boa movimentação na cidade.

Na Vila – centro histórico -, passaram diversos foliões que aproveitaram ao máximo a programação noturna, com a passagem de blocos, desfiles das escolas de samba e, no último dia, o “Banho da Doroteia”. Durante o dia, praias e cachoeiras ficaram lotadas de turistas, que queriam conhecer um pouco mais do arquipélago.

No tradicional e animado Banho da Doroteia, que aconteceu na tarde de terça-feira, 28, no centro histórico de Ilhabela, na Vila, reuniram-se mais de 5 mil foliões, que foram vestidos com fantasias de papel crepom, para pular do píer.

“Esse é o momento mais esperado do Carnaval de Ilhabela para mim. É muito divertido, os blocos são alegres e todo mundo interage. Nada é igual ao Banho da Doroteia!”, falou Michelle Santos, de São Paulo, minutos antes de pular do píer.

Entre foliões locais, o Banho da Doroteia também recebeu muitos turistas, incluindo passageiros do cruzeiro Seabourn Quest, vindo de Montevidéu, que estava atracado na cidade no horário do desfile.

Muitos turistas esperam pelo Banho para só depois deixar a cidade. “O Banho da Doroteia é pra fechar com chave de ouro o Carnaval. Para purificar alma e finalizar a folia”, disse Francine Galbossera, de Mogi.

Esquema especial

A prefeitura montou um esquema especial para atender moradores e turistas que participaram dos festejos, visando à segurança e o bem-estar de todos: foram instaladas 20 câmeras de monitoramento fixas e quatro móveis. Os equipamentos foram controlados pela Polícia Militar em duas bases: uma na Barra Velha e outra na Vila. Além das câmeras, 45 policiais militares e 40 controladores ajudaram na segurança e organização.

Apesar destas medidas, algumas ocorrências foram registradas: um furto em flagrante com o suspeito preso e chamadas referentes à perturbação do sossego. Foram registradas também quatro ocorrências de trânsito, todas sem vítimas graves.

Duas UBS ficaram de plantão, uma na Vila e outra na costa sul (Praia Grande). Cada uma com equipes com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e dois auxiliares de enfermagem, além de recepção, auxiliar de serviços gerais e vigia. Ao todo, estas unidades realizaram 80 atendimentos, a maioria pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas e sem ocorrências graves.

