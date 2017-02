Mulher atingida por raio em Itanhém recebe alta

Foto: Reprodução/Facebook

A jovem atingida por uma descarga elétrica na Praia do Sonho em Itanháem, no dia 1º de janeiro, recebeu alta na segunda-feira, 30. Taline Campos, 25 anos, estava internada no Hospital Pimentas Bonsucesso, em Guarulhos, cidade em que mora. O marido da jovem, David Aparecido, utilizou as redes sociais para dar apoio à esposa durante a internação. “Ela está melhorando. Graças a Deus, está reagindo bem a cada dia. É um processo cauteloso de recuperação, mas a cada dia ela está mais forte”, disse no dia 14 de janeiro.

O momento em que Taline foi atingida pelo raio foi gravado por uma moradora. Ela foi socorrida por banhista e levada para UPA de Itanhaém, com parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada em seguida. Devido as graves queimaduras foi transferida para o Hospital Pimentas Bonsucesso, onde passou 20 dias na UTI e o restante em um quarto para recuperação.

Veja o momento exato em que Taline é atingada pelo raio: