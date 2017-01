Foto: Reprodução/Internet

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, 66 anos, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 24. A assesoria de imprensa do hospital confirmou a transferência da paciente e afirmou que ela deu entrada com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ela está na sala de emergências e deve passar por uma cirurgia. O seu estado é grave e o ex-presidente Lula está no hospital.