Mulher é assaltada e agredida por ex-marido em Bertioga

Ex-marido roubou bolsa e R$300 reais; além de quebrar a unha da vítima. Crime aconteceu no Jardim Vicente de Carvalho

Uma mulher de 39 anos foi agredida e assaltada pelo ex-marido na noite de domingo, 16, no Jardim Vicente de Carvalho, em Bertioga. O homem, de 39 anos, abordou a vítima com algumas amigas na rua José Sanches Ferrari e a agrediu quebrando a unha da mão esquerda da ex-companheira. Em seguida fugiu com a bolsa da vítima, contendo R$ 300 em espécie.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal viveu em união estável por três anos, mas o homem não aceitou a separação e costumava fazer diversas ameaças à mulher. O crime foi caracterizado como roubo e violência doméstica e a vítima irá representar contra o autor em seis meses.

Foto: Reprodução/Google Earth