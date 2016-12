Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas

Foto: JCN

Drogas e utensílios utilizados para a produção e venda de entorpecentes diversos foram encontrados por policiais na residência de S.C.B, de 24 anos, moradora no bairro Indaiá, na tarde de quarta-feira, dia 21. A mulher foi presa em flagrante. A indiciada foi capturada na rua Carlos Meneses, quando policiais em patrulha perceberam que ela jogou algo no chão, assim que viu a aproximação da viatura. A atitude suspeita motivou a abordagem, o que resultou na constatação de que se tratava de um saco contendo pedras de crack e pinos com cocaína.

De acordo com a polícia, ao ser indagada sobre a droga, a mulher assumiu ser sua e, então, indicou sua residência, na qual foram encontrados mais entorpecentes embalados e dispostos em potes; uma balança digital; R$ 90,00 em dinheiro; dois rádios comunicadores; três cadernos com anotações referentes ao tráfico; e pinos vazios.

No total, foram apreendidos: 150g de maconha, acondicionados em 87 papelotes de plástico; 225 pedras de crack (60g) embaladas; 15g de cocaína acondicionadas em papelotes; e 475 gramas de cocaína, acondicionadas em 440 pinos.