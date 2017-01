Mulher morre após se afogar em praia de Boiçucanga

Foto: PMSS

Uma mulher morreu a caminho do Hospital de Bertioga, após ser vítima de afogamento na praia de Boiçucanga, costa sul de São Sebastião, na tarde de sábado, 21. A turista, residente em São Paulo, caminhava à beira-mar com uma amiga, quando ambas caíram ao mar, após serem atingidas por uma onda. Logo em seguida, as duas foram levadas para uma área mais profunda, por uma segunda onda. Elas estavam de mãos dadas, mas acabaram se separando. Uma delas conseguiu sair e foi em busca de socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Bertioga, os bombeiros demoraram, aproximadamente, uma hora para chegar ao local, porque a localização da ocorrência foi transmitida de forma errada. A vítima Lilian Maldonato, de 32 anos, foi resgatada e levada até o Pronto Socorro de Bertioga, mas já chegou à unidade sem vida.