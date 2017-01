Mulher morre em colisão frontal entre motos no Guarujá

Foto: Samu Litoral/Reprodução Facebook

Um acidente grave resultou na morte de uma jovem de 29 anos, na manhã desta quinta-feira, 26. Duas motos colidiram frontalmente no km 14,5 da rodovia Ariovaldo de Almeida Viana, que liga Guarujá à balsa de Bertioga. Os motociclistas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhados ao Hospital Santo Amaro, em Guarujá, mas a condutora da Honda/Biz, Lucélia Guimarães dos Santos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Lucélia morava no bairro Perequê e estava a caminho do trabalho, em Bertioga.

O condutor da moto Honda/CG, Caio Silva Ludovico, sofreu fratura externa, e, segundo a assessoria de imprensa do hospital, passou por cirurgia e se encontra em recuperação na UTI da Unidade.