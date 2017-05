Mulher pula de veículo em movimento com bebê no colo

Ação aconteceu no Distrito Federal, após anúncio de assalto do veículo

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma mulher se joga de um carro em movimento com um bebê no colo no Distrito Federal. A ação aconteceu na tarde de segunda-feira, 8, quando dois homens anunciaram assalto e levaram o veículo. A dupla deu a partida e a mulher, desesperada, pulou do banco de trás com o bebê.

Nas imagens, é possível ver a motorista saindo do veículo, deixando a porta aberta, com a chave na ignição e entrando em uma casa com bagagens. Os homens que estavam passando pela rua, com bolsas e sacolas, rapidamente entraram no veículo.

Ainda não se tem informações sobre o bebê, a mulher sofreu ferimentos leves. A proprietária do veículo entrou em contato com o seguro. O carro foi encontrado e devolvido, assim como os suspeitos, que foram levados à delegacia da Polícia Civil da Cidade Ocidental.

Foto: Reprodução/Internet