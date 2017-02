Mulher tem fratura exposta após acidente com caminhão

De acordo com testemunhas, a vítima trafegava de moto, do bairro Maitinga para o Centro

Uma mulher ficou ferida após colisão com um caminhão, próximo a avenida Anchieta, no Centro de Bertioga, na manhã desta quinta-feira, 16. De acordo com testemunhas, a vítima trafegava de moto, do bairro Maitinga para o Centro, quando foi atingida pelo caminhão na rotatória entre as avenidas Anchieta e 19 de Maio. Ela sofreu uma fratura exposta na perna, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital de Bertioga.

Foto: Enviada via WhatsApp