Mulheres apresentam reivindicações após caminhada

Iniciativa, realizada no Dia Internacional da Mulher, contou com a participação de quase 100 pessoas

No Dia Internacional da Mulher, um grupo com quase 100 pessoas participou da 1ª Caminhada pela Paz. Após uma roda de conversa foi definida uma série de reivindicações em prol das mulheres que foi levada em passeata até o Paço Municipal.

O grupo foi recebido pelo prefeito Caio Matheus, seu vice, Marcelo Vilares, além do secretário de Gestão e Governo, Gustavo Melo. Eles ressaltaram a importância da data comemorativa e parabenizaram as participantes da ação.

A idealizadora da caminhada, a vereadora Valéria Bento, conta que se surpreendeu com a participação e apoio dos comerciantes. Ela conta que, entre as reivindicações apresentadas estão mais empregos, creche integral, direitos iguais e a implantação da Delegacia da Mulher. Segundo ela, está para ser agendado um novo encontro, na próxima semana, com o prefeito e uma comissão de seis mulheres que apresentarão outras questões, como a saúde da mulher.

O evento contou com distribuição de camisetas e sorteio de brindes.

Bertioga

Foto: Divulgação/PMB