Mulheres receberão orientação médica gratuita

O programa Verão Mulher Sogesp, criado para levar informação e orientação médica gratuita às mulheres de diversas cidades, estará na praia do Gonzaga, em Santos, neste sábado e domingo, dias 28 e 29, das 9h às 14 horas, na tenda da Associação Paulista de Medicina – APM -, com a presença de médicos e especialistas.

A programação inclui atividades como palestras educativas, distribuição de preservativo, medição da pressão arterial, material informativo com os cuidados para a saúde da mulher, bate-papo com os profissionais de saúde, brindes, música e atividade física.

Os temas abordados incluem as questões sobre higiene íntima e cuidados com doenças e epidemias comuns no verão, como zika e dengue, bem como as doenças sexualmente transmitidas, as DSTs. Sífilis adquirida, gravidez não planejada, mortalidade materna e infantil são outros temas que constam da programação.