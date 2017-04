Mulheres são vítimas de roubo no Centro

Roubo foi praticado por uma dupla armada na rua Pero Goes, próximo à praça Armando Licht

Duas mulheres foram assaltadas na tarde de sábado, 8, enquanto andavam pela rua Pero Goes, no Centro, próximo à praça Armando Licht. Os ladrões, armados, levaram dinheiro, joias e aparelhos celulares.

As vítimas, uma de 77 e a outra de 59 anos, foram abordadas por dois ladrões armados, que ordenaram que elas entregassem seus pertences. Por medo, ambas entregaram bolsas, contendo celulares e dinheiro, sendo R$ 700 e 25 francos suíços, além das joias de ouro que usavam.

Após o roubo, um dos assaltantes seguiu sentido avenida Anchieta e o outro permaneceu com as vítimas, ameaçando-as, até que saiu em direção à praça. O caso foi registrado na delegacia de Bertioga.

Ônibus

No mesmo dia, pela manhã, um professor foi vítima de roubo após fazer amizade em um ônibus que seguia de Boracéia para o Centro. Os dois se conheceram no coletivo e conversaram até que desceram juntos. Neste momento, o bandido anunciou o assalto e pegou o celular, a carteira com R$ 45 e documentos, além da jaqueta e o tênis da vítima.

Enquanto assaltava o professor, o ladrão afirmou que usaria os pertences para voltar à sua cidade de origem.

Foto: JCN