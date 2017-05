Municípios unem-se em busca de melhoria da internet na região

Como parte do processo, secretários de Turismo e representantes do Procon dos quatro municípios participaram de reunião com MP

Secretários de Turismo do litoral norte e representantes do Procon dos quatro municípios compareceram ao Ministério Público, em São Sebastião, para dialogar sobre as tratativas e busca de soluções frente aos problemas com a empresa de telefonia e internet Vivo – recordista em reclamações na região. O encontro aconteceu na tarde de quinta-feira, 11.

Na condição de participantes do Circuito Litoral Norte, as cidades encaminharam um ofício conjunto à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – no qual solicitam informações pelos serviços prestados pela Vivo para a população local, porém, segundo disseram, obtiveram uma resposta genérica e sem disposição para solucionar as questões apresentadas. Nas palavras do secretário de Turismo de Ubatuba Luiz Bischof, “a referida tratativa é uma busca para atender os anseios da população de Ubatuba e das outras cidades, que sofrem com um serviço precário”.

Além disso, os quatro secretários de Turismo da região também fizeram um abaixo-assinado on-line, por meio do qual solicitaram melhores serviços de internet e no qual constam relatos dos usuários com suas péssimas experiências. Todas essas informações foram compartilhadas com a Promotora de Justiça do Consumidor, Janine Rodrigues de Sousa Baldomiro, que orientou os presentes sobre os possíveis caminhos para se buscar uma solução efetiva.

Para o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Caraguatatuba Rodrigo Tavano, “a ideia inicial é nos unirmos para melhorar a qualidade da internet fixa e móvel, e para que a empresa atenda as regiões que ainda não são contempladas”. O objetivo, segundo o secretário de Turismo de Caraguatatuba Cristian Oliveira, “é obter um investimento da Vivo no litoral norte e fazer com que eles saibam que o litoral norte existe”.

