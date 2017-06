Uma linha turística entre o Museu Pelé e Memorial das Conquistas do Santos FC foi criada para a ocasião

Nesta quinta-feira, 15, o Museu Pelé comemorou três anos de existência com boa música, gastronomia, ótimas opções de compras e promoções exclusivas . A linha turística foi criada especialmente para ocasião, dando direito para o visitante a um combo, que inclui ingressos para o Museu Pelé, Memorial das Conquistas do Santos FC e translado de ida e volta entre os dois equipamentos turísticos, por R$ 23,00.

Os compradores do combo tiveram direito a 10% nas comprar realizadas na Santos Store no Museu Pelé. O Estação Bistrô restaurante-escola também fez parte da festa, com o Prato do Rei (picanha na chapa, arroz, feijão, salada e vinagrete).

A Feira Centro com Arte colocou a venda artigos de artes, decoração, presentes, suvenires e artesanato na Estação do Valongo. O som de Didi Gomes e Quarteto e o grupo Choro Afins animaram o público na cafeteria do Museu Pelé.

O museu

Inaugurado em 15 de junho de 2014, durante a Copa do Mundo realizada no Brasil, o Museu Pelé tornou-s referência para os apaixonados por futebol, sendo também um dos pilares da revitalização da região do Valongo, que além da expansão do comércio local, é palco de importantes eventos.

Instalado no imponente Casarão do Valongo, o Museu Pelé atualmente conta com 159 peças em exposição do acervo de 640 itens, que contam a incrível trajetória do Atleta do Século e de uma das figuras mais emblemáticas da história.

Foto: Susan Hortas