Músicos de Bertioga apresentam-se no Talento Caiçara

Os músicos de Bertioga e região contam com uma oportunidade para divulgar seus trabalhos, mensalmente, no programa Talento Caiçara, realizado em parceria entre a TV Costa Norte – 48 UHF e a Rádio Praia FM – 106,1. Apresentado por Thay Freitas, o primeiro programa conta com a participação dos sertanejos Tom Vieira, Felipe Castro e Felipe Venâncio; os forrozeiros do Q.Isso da Bahia; e o sambista Diogo Dias, em uma linda homenagem ao cantor Benito de Paula.

O programa é transmitido todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia, na TV Costa Norte, e as músicas podem ser pedidas pelos ouvintes da Rádio Praia FM – 106.1 durante a programação. Os vídeos podem ser compartilhados da página do Sistema Costa Norte no Facebook, ou do canal do YouTube (tvcostanorte48), pelo qual também podem se inscrever. Artistas e conjuntos interessados em divulgar suas músicas no programa podem enviar e-mail para tv@costanorte.com.br.

Foto: JCN