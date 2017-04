Mutirão contra a cegueira será realizado neste sábado em Bertioga

Oftalmologistas do Instituto Suel Abujamra atenderão gratuitamente até às 13 horas na Fabe

Dois oftalmologistas do Instituto Suel Abujamra descerão a serra neste sábado, 8, para atender pacientes de Bertioga, gratuitamente, em um mutirão de combate à cegueira. Os especialistas farão exames de média e alta complexidade. A ação é uma iniciativa do vereador Pacífico Júnior (Pros), em parceria com a prefeitura de Bertioga e Faculdade Bertioga (Fabe).

O instituto, de São Paulo, foi fundado em 1968 pelo oftalmologista e professor universitário Suel Abujamra, e é referência na especialidade. O mutirão será realizado em prol da campanha Abril Marrom, o mês nacional de combate à cegueira. A ação ocorrerá das 9 às 13 horas, na Fabe (Av. Manoel da Nóbrega, 966, Centro, Bertioga).

Foto: Arquivo/JCN