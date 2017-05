Mutirão de Saúde continua neste sábado na UBS Vista Linda

Até o momento, mais de duas mil pessoas foram atendidas no mutirão realizado nos dias 6 e 20 deste mês

A ação Saúde Perto de Você continua neste sábado, 27, na UBS Vista Linda, em Bertioga, a partir das 9 horas. Até o momento, mais de 2 mil pessoas foram atendidas nos primeiros dias de mutirão, realizados nos dias 6 e 20 de maio, em Boracéia e no Indaiá, respectivamente.

O intuito é promover uma mobilização com diversos profissionais da Atenção Básica, para atender até seis mil munícipes. O paciente não precisa agendar previamente para receber atendimento, basta comparecer na Unidade de Saúde, com o documento de identidade RG e o cartão do SUS.

Dentre os serviços disponíveis estão consultas odontológicas e médicas com clínico geral, pediatra, ginecologista, cardiologista e ortopedista; auriculoterapia; avaliação de pressão arterial; dosagem de glicemia; coleta de Papanicolau; eletrocardiograma; e dispensa de medicação. Além de testagem rápida de doenças infectocontagiosas (HIV, Sífilis e Hepatites); orientações e pesagem do Programa Bolsa Família.

A ação já aconteceu nos postos de Saúde de Boraceia e Indaiá. Os próximos atendimentos serão na Vista Linda, Maitinga e Jardim Vicente de Carvalho, até o dia 6 de junho, das 9 às 15 horas, sempre aos sábados.

Dia 27/05 – UBS VISTA LINDA – rua Alzemiro Balio,s/nº

Dia 03/06 – UBS MAITINGA – rua Alberto Augusto de Andrade – antiga rua 14

Dia 10/06 – UBS VICENTE DE CARVALHO – rua Epifânio Batista, 637

Foto: Marcos Pertinhes