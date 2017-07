Navio-Escola e Antares da Marinha chegam ao Porto de Santos

Visitação aos navios da Marinha pode ser feita no domingo, 9, das 14 às 17h15

O Navio-Escola Brasil, da Marinha do Brasil, chega ao Porto de Santos nesta sexta-feira, 7. A embarcação ficará atracada no Cais da Marinha, na sede da Capitania dos Portos de São Paulo, até o dia 10 de julho. Haverá visitação pública gratuita no domingo, 9, das 14 às 17h15. O horário limite de acesso dos visitantes será às 17 horas.

O Navio-Escola Brasil, subordinado ao Comando da Força de Superfície, terá exercícios operacionais e adestramentos da tripulação durante a visita. A viagem faz parte da preparação do navio para a Viagem de Instrução dos Guardas-Marinhas, após a conclusão do curso de graduação na Escola Naval.

O navio possui 130,25 metros de comprimento, boca de 13,52 metros, calado de 5,80 metros e deslocamento de 3.700 toneladas.

Antares

No mesmo período, o Navio Oceanográfico Antares, da Marinha do Brasil, passará pela cidade. O navio integra o Grupamento de Navios Hidroceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação e também ficará atracado no Cais da Marinha até o dia 10 de julho. A visitação acontece no mesmo dia e horário do Navio-Escola, das 14 às 17h15 de domingo, 9.

A missão do Antares é efetuar levantamentos hidroceanográficos, a fim de contribuir para o apoio à aplicação do poder naval e à segurança da navegação na área marítima de interesse para o Brasil e, ainda, apoiar na execução de projetos nacionais de pesquisas em águas jurisdicionais brasileiras

O navio Antes possui deslocamento de 1.248 toneladas, velocidade de 10 nós e raio de ação de 5.960 milhas.

Foto: Divulgação/Marinha