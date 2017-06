Neim Chácara Vista Linda é invadido pela terceira vez no ano

Mães reclamam de furto a dinheiro e alimentos doados para festas temáticas dos alunos do Neim

O Núcleo Educacional Infantil Municipal (Neim) Chácara Vista Linda, localizado no bairro Chácaras, foi alvo de invasores pela terceira vez nesse ano. O primeiro furto ocorreu em 21 de janeiro; o criminoso furtou brinquedos e bombas de água e foi preso após confessar o crime. O segundo foi registrado na madrugada de sábado, 3, quando foram furtados R$ 62 doados pelas mães de alunos para a Associação de Pais e Mestres (APM) para a realização de festas temáticas, e o terceiro, na madrugada de quinta-feira, 8. Neste último, nada foi furtado, mas os bandidos vasculharam e quebraram objetos de uma sala de aula.

Geisa da Fonseca Souza é mãe de um dos alunos e teme pela segurança do filho. “A gente dá um dinheirinho todo mês pra festinha das crianças, mas quando a gente chega está tudo revirado, os livrinhos e os trabalhos deles rasgados. Nosso medo é de os indivíduos entrarem de dia e fazerem mal pras crianças”, desabafou.

O dinheiro roubado na última semana, de acordo com outra mãe, seria utilizado para a festa junina do núcleo. “Dependendo do que eles levem ou quebrem, a escola pode suspender as aulas. O que faremos se precisarmos trabalhar?”, criticou Thamires Olinda dos Santos. “Não tenho do que reclamar do ensino ou dos professores, mas a segurança está precária aqui”.

Por meio de nota, a prefeitura de Bertioga informou que as secretarias de Educação e de Segurança e Cidadania intensificarão as rondas no local. As pastas solicitaram auxílio da Polícia Militar para reforçar o patrulhamento e, também, será feita uma reunião entre a prefeitura e a comunidade.

Bertioga

Marina Aguiar

Foto: JCN