Ney Lyra homenageia o Campb

Mais de 500 jovens ingressaram no mercado de trabalho nos últimos sete anos por meio da entidade

Os sete anos de reativação do Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Bertioga (Campb) motivou uma moção de congratulação apresentada pelo presidente da Câmara, vereador Ney Lyra, na sessão de terça-feira, 2, em Bertioga.

A entidade treina e encaminha jovens para o primeiro emprego, de acordo com as exigências da Lei Federal do Menor Aprendiz, instrumento de transformação e inclusão social para os adolescentes e também para suas famílias.

A data tem especial simbolismo para Ney Lyra, vice-presidente da entidade, afastado devido à atual função de vereador e presidente da Câmara. Desde seu primeiro mandato, Lyra traçou como um dos seus principais objetivos o retorno das atividades do Campb, desativado em 1998. Disse ele: “Foi uma luta longa e de muitos obstáculos para que os patrulheiros mirins pudessem voltar às suas atividades. Com a ajuda de amigos dedicados e entidades de servir do município, que acreditaram em nossa proposta, conseguimos, depois de mais de três anos de trabalho árduo, fazer o Campb funcionar novamente”.

Nos últimos sete anos, mais de 500 jovens já tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. As empresas que participam do programa possuem diversas vantagens e incentivos fiscais, além de agregarem valor institucional e cumprirem seu papel social.

