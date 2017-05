Ney Lyra pede a retomada imediata dos procedimentos do Plano Diretor

A retomada imediata dos procedimentos envolvendo a viabilização de um novo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado na cidade foi solicitada pelo vereador Ney Lyra. O presidente da Casa lembra que o Plano Diretor “vem se arrastando há 16 anos” e que neste período, diversas audiências públicas foram realizadas e não houve a concretização do projeto. Disse ele: “Acabou não indo para frente o Plano Diretor, e é importante que se inicie o mais rápido possível”. Ele explica a necessidade do projeto para que o desenvolvimento da cidade seja direcionado pelos próximos dez anos.

O vereador lembrou que foi nomeado no último sábado o novo secretário de Planejamento Urbano, Luiz Alcino Pereira de Carvalho, e por isso é importante que, assim que ele tome posse, que comece o processo por meio dos órgãos competentes. O vereador Luis Henrique Capellini (PSD) pontuou: “Já passou da hora de apresentar um novo Plano Diretor para a cidade”. O pedido também foi apoiado pelo companheiro de bancada de Ney Lyra, o vereador Carlos Ticianelli. Disse ele: “Que desta vez saia mesmo. Acompanhamos todas aquelas audiências e no final não deu em nada”.

Itatinga

Outra indicação do vereador Ney Lyra é pela reativação da visitação do Itatinga. A proposta é que a prefeitura faça gestões junto à Codesp para que o município possa gerenciar o local turisticamente. Pela iniciativa, a prefeitura poderia idealizar um parque autossustentável a fim de gerar renda para o local e parcerias voltadas ao turismo na cidade. O vereador ressalta que o local está fechado desde 2012, devido um surto de malária, no entanto, já estava liberada pela Saúde em 2013, mas a Codesp não retomou a abertura para acesso turístico.

Foto: JCN