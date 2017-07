Noite e madrugada concentram os acidentes de trânsito

De acordo com o Infosiga SP, acidentes com motocicletas e atropelamentos seguem como principais causadores de óbito no trânsito de São Paulo

Balanço do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, programa do governo de São Paulo que visa reduzir pela metade o número de óbitos no Estado até 2020, mostra que houve queda de 57% no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito na Baixada Santista levando-se em conta junho com o mesmo mês do ano anterior. Foram 37 óbitos em 2016 ante 16 neste ano. São Vicente teve queda de 67% (de 6 para 2); Guarujá, 75% (de 4 para 1) e Santos, pequena alta (de 4 para 5).

A maior parte dos acidentes fatais de trânsito no Estado acontece nos períodos da noite e madrugada. Colisões e atropelamentos são as ocorrências mais comuns. Segundo os dados registrados pelo Infosiga SP, no primeiro semestre deste ano 1.480 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito, entre 18 e 6 horas, o que equivale a 53,8% do total (2.753). Colisões entre veículos correspondem a 38,1% dos acidentes, enquanto os atropelamentos somam 31,6%. Choque contra objetos fixos equivalem a 13,8% dos casos e outros tipos de acidente somam 16,5%.

“Comportamentos de risco, como beber e dirigir e excesso de velocidade, são acentuados nesse período. A menor iluminação dificulta a visibilidade, por isso é importante que condutores e pedestres redobrem a atenção à noite”, explica a coordenadora do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, Silvia Lisboa.

Redução de acidentes

O Infosiga SP também traz estatísticas sobre acidentes e óbitos no primeiro semestre. Foram registradas 2.753 fatalidades em todo Estado, redução de 3,8% e 108 vítimas a menos na comparação com 2016 (2.861). Em junho, foram 487 vítimas fatais, aumento de 5,2%. No mesmo período do ano passado, foram 463 vítimas fatais.

Já para os acidentes com vítimas, que incluem também ocorrências sem fatalidades, houve redução de 5,2% no semestre, com 4.934 casos a menos (89.273 em 2017 e 94.207 em 2016). Em junho foram 15.897 ocorrências, com redução de 1%.

Motos e pedestres

Os dados do Infosiga SP do primeiro semestre mostram ainda que acidentes com motocicletas e atropelamentos seguem como principais causadores de óbito no trânsito de São Paulo. Um terço das vítimas (33,5%) eram motociclistas, seguidos por pedestres (28,4%) e condutores e passageiros de automóveis (22,9%). Já os ciclistas correspondem a 6,2% das ocorrências.

Finais de semana

Os dados também apontam para concentração de acidentes nos finais de semana. Ocorrências no sábado e no domingo somam 34,1%.

