Notícia de que carro teria capotado enquanto casal namorava é falsa

A notícia de que um casal teria capotado um veículo parado enquanto namorava, em Bertioga, está circulando nas redes sociais desde fim de dezembro de 2016. Será mito ou verdade?

Em uma breve busca pela internet com a frase “Casal resolve namorar no carro”, é possível identificar mais de 20 matérias idênticas entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. A única diferença entre elas é a cidade do ocorrido. Em cada publicação a cidade é alterada. Municípios de todo o país foram alvo da pegadinha: Assis (SP), Maceió (AL), Cacoal (RO), Juiz de Fora (MG), Guarapuava (PR) e também Bertioga (SP).

A matéria foi publicada pelo site: extraextranoticia, um canal para criar e compartilhar notícia fictícias. O título é “Casal de Bertioga resolve namorar no carro, mas balança muito e veículo capota, desce na ribanceira e…”.

A mesma informação com cidades diferentes foi publicada por diversos Blogs, mas em nenhum veículo de comunicação confiável. Portanto, não se sabe se, em alguma dessas cidades, realmente ocorreu o acidente.

Veja a matéria que está causando polêmica em Bertioga: http://www.extraextranoticia.com.br/capotou.php?id=56947.