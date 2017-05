Nova diretoria do Conseg toma posse dia 30

Udo Stellfel será o novo presidente, cerimônia de posse será na sede do Lions Club, a partir das 19h30

O Conselho Comunitário de Segurança de Bertioga (Conseg) terá nova diretoria a partir da próxima terça-feira, 30, quando será realizada cerimônia de posse, às 19h30, na sede do Lions Club, localizado na avenida 19 de Maio, 338, no Albatroz. Os novos membros da diretoria serão: Udo Stellfel (presidente); Eneida Maria da Cruz (vice-presidente); Maria Guilherme de Almeida (primeira secretária); Luiz Carlos Cicala (segundo secretário); e Herbert Abreu de Carvalho (diretor social de assuntos comunitários).

O Conseg disponibiliza cidadãos em contato direto com o delegado e o comandante da Polícia Militar na cidade, já que os representantes da Polícia Civil e da PM são membros efetivos. Entre as atribuições do conselho, está a de conscientização sobre a importância do envolvimento da comunidade nas questões de segurança. Neste aspecto, segundo o futuro presidente Udo Stellfel, está o incentivo à criação de grupos de trabalho nos bairros, nos quais acontecem reuniões mensais. “A ideia é que, quando os membros chegarem ao bairro, os integrantes já tenham as demandas de problemas para apresentar”.

Os moradores também serão orientados a ficar atentos para reconhecerem situações problemáticas, bem como formar um canal de comunicação para receber o apoio policial, quando necessário. O incentivo à implantação de câmeras de vídeo nos bairros, sob iniciativa da própria comunidade, e a criação de Consegs Mirins em todos os bairros também são prioridades.

Bertioga

Da redação

Foto: Estela Craveiro