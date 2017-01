Novo curso Técnico em Comércio é aposta do Senac Bertioga

Foto: JCN

Bertioga

Da redação

Especialistas são unânimes: o cenário atual, marcado pela propagação da tecnologia, difusão da informação e uma economia instável, exige táticas diferenciadas de vendas. E essa é a proposta do novo curso do Senac Bertioga, o Técnico em Comércio, com início das aulas em 1º de fevereiro. O curso matutino, que tem vaga para bolsistas, segue até 19 do mesmo mês, com um total de 800 horas/aula.

O curso é indicado para alunos que buscam formação ou até mesmo ampliar seus conhecimentos nas práticas do processo comercial e na gestão do negócio com lucratividade, ética e sustentabilidade.

O profissional dessa área é preparado para atuar na comercialização de bens e serviços, contribuindo para gestão do negócio, na formação de preço, armazenagem, exposição do produto no ponto de venda, otimização do processo de compras, redução de filas e resolução de conflitos com clientes em situações emergenciais, condução de equipe de trabalho, atendimento a clientes e fornecedores.

A coordenadora da unidade, Cristina Ventura, esteve no programa Café da Manhã, na terça-feira, 24, onde falou sobre esta novidade, voltada ao mercado de vendas. “Constantemente, as empresas precisam lançar mão de ações estratégicas de marketing e vendas, com foco na captação de clientes. É o tipo de formação necessária e que contribui para o desenvolvimento do comércio que requer cada vez mais profissionais capacitados nesse universo desafiador de se manter competitivo frente a concorrência”.

Descontos

O Senac São Paulo oferece 30% de desconto em todos os seus cursos livres, de idiomas e técnicos presenciais que iniciam as aulas em janeiro de 2017 – para cursos oferecidos nos períodos da manhã e da tarde, no litoral e o interior, o desconto pode chegar a 40%. São diversas opções de cursos nas áreas de arquitetura e urbanismo; beleza e estética; certificações em tecnologia; comunicação e artes; design; educação; eventos e lazer; gastronomia; gestão e negócios; gestão executiva; hotelaria e turismo; idiomas; limpeza, conservação e zeladoria; moda; saúde e bem-estar; e tecnologia da informação.

O Senac Bertioga fica na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, no Jardim Rio da Praia. O telefone é (13) 3319-9260. Para mais informações sobre os cursos que a unidade Bertioga oferece, acesse o Portal Senac:www.sp.senac.br/bertioga.