Novos cursos profissionalizantes no CIP

Solenidade aconteceu no Teatro Municipal, com a participação de representantes do governo, do Senai e de alunos inscritos

Foi realizado, na noite de segunda-feira, 17, o lançamento dos cursos que começaram a ser ministrados, este semestre, pelo Centro Integrado Profissionalizante (CIP), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os cursos são os de pedreiro assentador; eletricista residencial; auxiliar administrativo; auxiliar de manutenção preventiva de ar condicionado; salgadeiro; produtos de confeitaria para cafeteria; boas práticas para serviço de alimentação; e saladeiro.

A solenidade aconteceu no Teatro Municipal e contou com a presença do prefeito Felipe Augusto, da secretária da Educação Ivani Capelossa, do diretor do Senai São José dos Campos, Carlos Serra, de vereadores, e dos participantes já inscritos nos cursos.

Na ocasião, o prefeito citou que o país vive a maior crise econômica de sua história. Ele enfatizou ainda que a vocação de uma cidade litorânea está no mar, e que, por isso, o CIP trabalha em projeto de cursos voltados para manutenção de motores e embarcações, como explica: “Cada barco de recreio gera no mínimo sete empregos, diretos e indiretos, portanto, iremos incentivar cada vez mais essas capacitações”.

De acordo com o diretor de planejamento da Secretaria de Educação Fábio Aranha, além da sede do Centro Integrado Profissionalizante, na Topolândia, existe a previsão de que, ainda este ano, os cursos sejam ministrados na costa sul, na Escola Antônio Luiz Monteiro, em Boiçucanga, e costa norte, na Escola Cynthia Cliquet, na Enseada.

Aranha destacou ainda que serão realizados 63 cursos durante o ano. “Todos em parceria com entidades respeitáveis como o Senai, Sebrae, Associação Comercial e também com o governo do estado, por meio do Via Rápida. Temos trabalhado bastante para trazer diversos cursos profissionalizantes para o município”.

Após a cerimônia solene, os alunos participaram de uma aula inaugural na qual a agente de atendimento do posto do Sebrae, Indiara Gomes, realizou uma palestra sobre empreendedorismo. Segundo ela, a parceria estabelecida com a prefeitura promoverá condições para que as pessoas se tornem microempreendedores individuais (MEI).

São Sebastião

Da redação

Fotos: Marcos Bonello/PMSS