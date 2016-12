Novos detalhes sobre queda do avião da Chapecoense

Foto: Wilson Pardo ‏@Policiantioqui

Nacional

Um informe preliminar de investigação divulgado pela Aeronáutica Civil da Colômbia divulgado na segunda-feira, 26, aponta que o avião da Chapecoense estava com excesso de peso quando caiu com 77 pessoas a bordo – cerca de 500 quilos a mais. No entanto, a causa do acidente seria falta de combustível. Além disso, segundo apontam as autoridades, havia falhas no plano de voo. O acidente, ocorrido em 29 de novembro, deixou 71 mortos, entre jogadores, dirigentes, tripulantes e jornalistas.

Pelas gravações da caixa-preta foi constatado que os tripulantes falaram sobre cálculo de combustível durante o voo. Um sobrevivente disse que estava prevista uma parada para abastecimento, mas esta não aconteceu. O voo, que decolou de Santa Cruz de La Sierra, na Bolivia, seguiu direto para Medellín, na Colômbia. A parada para abastecer poderia ter sido feita na cidade boliviana de Cobija ou em Bogotá, já na Colômbia.

Segundo a Aeronáutica Civil, não havia um aeroporto alternativo para pouso no plano de voo e o combustível era exatamente o necessário para o tempo de voo estimado. No entanto, conforme apontado, o tanque do avião deveria ter uma reserva para emergência para mais uma hora e meia de voo.

O relatório apontou também irregularidades, entre elas, de que o avião da LaMia não teria a certificação necessária para voar acima de 29 mil pés, mas o plano de voo autorizou que a aeronave subisse além desta altura.

O informe preliminar indicou também que a tripulação que levava a equipe da Chapecoense pediu para alterar a rota, devido condições meteorológicas adversas. O piloto não teria revelado a gravidade da situação. Quando entrou em contato com a torre de controle pedindo para aterrissar, dois dos quatro motores já estavam desligados, informação que não foi relatada à torre. Segundo o relatório, o piloto só revelou pane elétrica total minutos depois, quando os quatro motores pararam de funcionar. O relatório final será concluído em aproximadamente quatro meses.