Novos pontos de radar passam a operar em Santos na quarta-feira

Foto: Rogério Bonfim

A partir da 0h de quarta-feira terá início a operação, para efeito de multa, de dois pontos com fiscalização eletrônica, em Santos. Os radares estão instalados na avenida Afonso Pena, 170/176 (nas proximidades da Praça Palmares, nos dois sentidos) e na rua Governador Pedro de Toledo x Av. Conselheiro Nébias. Ambos vão fotografar os veículos que ultrapassam a velocidade máxima permitida de 50 km/h, além daqueles que avançam o sinal vermelho do semáforo ou param sobre faixa de pedestres.

Multa

A multa para quem ultrapassar em até 20% da velocidade permitida para o local é média, de R$ 130,16, com acréscimo de quatro pontos na CNH do motorista. De 20% a 50% da velocidade, a multa é grave – R$ 195,23, com cinco pontos. E para quem ultrapassa a velocidade acima de 50%, a multa é gravíssima, com fator multiplicado por 3, cujo valor é de R$ 880,41. Esta última tem como medida administrativa a suspensão do direito de dirigir.

Já a penalidade para quem avança o sinal vermelho é multa de R$293,47 (7 pontos) e parada em faixa de pedestres é de R$130,16 (4 pontos).