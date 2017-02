Num Impurra Qué Pió: 26 anos de tradição

O bloco ‘Num Impurra Qué Pió’ é a atração deste sábado, 25, no centro de Bertioga

Nascido em 1991, o bloco carnavalesco Num Impurra Qué Pió é um dos mais tradicionais de Bertioga. Liderado por Leandro Sudan, o grupo sempre vai para a avenida no sábado de Carnaval, arrastando de 6 a 7 mil pessoas em cada ano. Neste ano, o bloco apostou na ausência de samba-enredo ou abadás, portanto, quem quiser cair na folia pode ir direto para a avenida Thomé de Souza, em frente à Pista de Skate a partir das 20 horas.

Segundo o presidente do bloco, o hino do Num Impurra Qué Pió será tocado em meio as músicas da atualidade e marchinhas antigas. A novidade se deve a testes da diretoria. “Todos os anos a gente escolhe um tema polêmico da época e pedimos para uns compositores escreverem uma marchinha bacana e saímos com esse enredo. Dessa vez vamos testar novos modelos para ver o que o folião vem buscar. Não será tão tradicional”, explicou Sudan.

Sudan está à frente do bloco desde 2010, quando seu pai, o fundador do grupo, João Sudan Neto, faleceu. “Meu pai fundou esse bloco junto com o ex-prefeito Mauro Orlandini e alguns amigos, como a Elise Rau. Como não tinha nenhum bloquinho de rua na época, eles se reuniam e faziam esse carnaval pra cidade”. Hoje, Leandro Sudan conta com a ajuda de amigos para organizar o bloco. Doze pessoas compõem a diretoria e tomam as decisões em grupo.

Outras atrações

Ainda neste sábado, até às 13 horas, o Fundo Social promove uma ação social na Riviera de São Lourenço. Em Boraceia, haverá matinê na praia, em frente ao Condomínio Morada da Praia, das 16 às 18 horas. Após o bloco Num Impurra Qué Pió, a festa segue na Tenda de Eventos, no Centro, com o Baile Carnavalesco, com Bartollo Banda, das 22h30 às 2 horas.

Marina Aguiar

Foto: Marcos Pertinhes