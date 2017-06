Conclusão de obras no Cantagalo deve ocorrer em 90 dias

Previsão para a entrega das obras de infraestrutura foi divulgada pela prefeitura após vistoria no local

O prefeito de Guarujá, Válter Suman vistoriou na quinta-feira, 22, as obras de infraestrutura na comunidade do Cantagalo, na região da Enseada, onde foram construídas as primeiras 400 unidades habitacionais, do Projeto Enseada, contemplado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), por meio do programa Minha Casa Minha Vida. As obras, retomadas recentemente, devem ser concluídas em, aproximadamente 90 dias.

Além do prefeito, acompanharam os serviços, o secretário de Habitação de Guarujá, engenheiro Marcelo Mariano e equipe técnica do Governo, além de representantes da Caixa.

Durante a vistoria, Suman destacou a importância de retomar as obras de infraestrutura no Cantagalo, uma das prioridades de seu governo, que tem como meta reduzir a carência habitacional no município, oferecendo moradia digna e mais qualidade de vida àquela comunidade. “Estamos concentrando esforços para concluir essa fase até setembro, quando iniciaremos nova etapa do projeto”, afirma o prefeito.

As obras de infraestrutura na comunidade consistem na preparação do sistema viário com serviços de guias e sarjetas, drenagem urbana, estação elevatória e linha de recalque de esgoto, rede de abastecimento de água, iluminação pública e pavimentação.

Cantagalo

O Projeto Enseada contempla um total de 1.060 moradias. Desse montante, 400 unidades, que integram a primeira fase do projeto, já estão 100% prontas e devem ser entregues em setembro, beneficiando famílias que serão removidas do Cantagalo e algumas da Vila Baiana, que se encontram cadastradas no programa de locação social da Secretaria de Habitação.

Para o secretário Marcelo Mariano a retomada das obras é mais uma conquista da atual administração, que encontrou os serviços paralisados. “Habitação popular é sinônimo de saúde, segurança, cidadania e, acima de tudo, qualidade de vida à população. Serão 400 novos lares, onde histórias e novas famílias terão um futuro digno”, ressaltou.

Conforme prevê o contrato, até o final de 2018, todas as 660 unidades restantes, previstas no projeto, deverão ser entregues à comunidade.

