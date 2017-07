Aumento de ocorrências em Boraceia chama a atenção da Polícia Civil

O delegado Sergio Lemos Nassur fez um balanço do trabalho realizado pelo efetivo da cidade

Nos últimos meses, a delegacia de Bertioga tem constatado diversas ocorrências de roubos ou furtos a residências e, também, de tráfico de drogas, no bairro Boraceia. Somente no mês de julho foram registrados nove crimes no bairro. O delegado titular Sergio Lemos Nassur fez um balanço do trabalho realizado pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar na região.

Ele destaca que, apesar de poucos recursos, como o baixo efetivo, a equipe tenta otimizar suas ações para acabar com a ação de quadrilhas pelo bairro. “Dois meses atrás, nós prendemos alguns indivíduos relacionados a alguns roubos, conseguimos, com isso, esclarecer alguns crimes ali na região da Boraceia. Tivemos alguns casos, em que, através da prisão em flagrante de um indivíduo, conseguimos identificar mais um ou mais dois membros da mesma quadrilha, que vinha agindo na região”.

O delegado ainda declarou que o segundo envolvido no roubo à casa do policial civil, na noite de quinta-feira, 20, já foi identificado, e que a polícia investiga a participação de um terceiro indivíduo. “A casa foi invadida por dois indivíduos armados, acabou havendo uma troca de tiros e, um deles, foi baleado e morto, o outro foragido. Certamente, nessas próximas horas, já vamos encaminhar ao juízo um pedido de prisão desse indivíduo. São pessoas que não moram em Bertioga, vieram de São Sebastião e Boraceia 2 ‘tentar a sorte’ aqui”.

Foto: JCN

