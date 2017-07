Atendimentos odontológicos na UBS Boiçucanga

Procedimentos odontológicos são realizados desde a última semana na UBS da Costa Sul de São Sebastião

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, já atende a população. As consultas de especialidades são realizadas na Unidade Básica de Saúde.

Os atendimentos iniciaram na última semana e conta, atualmente, com duas especialidades: cirurgia odontológica e endodontia. De acordo com a prefeitura, em breve os pacientes contarão com mais dois serviços: odontopediatria, que começará segunda-feira, 17, e periodontia, em agosto.

Conforme informou a prefeitura de São Sebastião, o funcionamento do CEO será à base de encaminhamentos e com cronograma organizado por datas. Às segundas-feiras, atendimentos de odontopediatria; às terças de periodontia/endodontia, com alternação das duas quinzenalmente; às quartas serão realizadas cirurgias odontológicas; e, às quintas, serviços de endodontia.

A Unidade Básica de Saúde está instalada na Estrada do Cascalho, nº 260, Boiçucanga.

Foto: André Santos/PMSS

