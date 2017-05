ONG Amigas do Peito promove Dia de Beleza

Embora a ação da ONG seja voltada a mulheres que sofrem ou já sofreram de câncer, todas podem participar

O diagnóstico positivo para o câncer de mama traz mudanças físicas que podem afetar a autoconfiança e autoestima da mulher. Por isso, a ONG Amigas do Peito, em parceria com o salão Valentina Moschin, em Bertioga, promove o Dia da Beleza, em 21 de maio, a partir das 9 horas. As clientes poderão fazer o cabelo, unhas e massagem por um preço simbólico. Já para quem for ao salão, nesta data, cortar o cabelo para doar à ONG, ganhará o corte, hidratação e escova. O cabelo doado será usado na confecção de perucas para mulheres em tratamento de químio e radioterapia.

No mesmo dia e local, acontecerá um brechó, e ainda será servido um café da manhã para as mulheres. A presidente e fundadora da ONG Shirley Bezerra também dará uma palestra sobre câncer de mama. O salão Valentina Moschin fica na rua Antonio Rodrigues de Almeida, 333, no centro da cidade.

Foto: Divulgação