Ônibus atropela ciclista em Bertioga

O jovem foi jogado da bicicleta e sofreu lesões leves

Um ciclista de 19 anos foi atropelado por um ônibus no início da noite de quinta-feira, 27, quando trafegava pela rua Antonio Rodrigues de Almeida, no Centro de Bertioga. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o veículo transitava pelo local, no momento em o jovem em uma bicicleta surgiu de repente, e foi atingindo pelo coletivo.

Ao bater no ônibus, a vítima foi arremessada e acabou desmaiando. O motorista acionou o SAMU e o ciclista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade com lesões leves. Segundo a assessoria da prefeitura, ele apresentou confusão mental e foi solicitada a tomografia computadorizada de crânio. Com melhora no quadro neurológico, o jovem aguarda uma nova avaliação para provável alta.

Foto: JCN