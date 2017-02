Operação Carnaval reforça segurança em todo o litoral

Bertioga terá mais 60 policiais militares durante o feriado de Carnaval

Como parte da Operação Carnaval, que teve início nesta quarta-feira, 22, e segue até o próximo dia 3 de março, com o envio de 1.901 policiais militares para 16 municípios do litoral sul e norte, Bertioga recebeu o reforço de 60 policiais militares.

Ao todo, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Operação Carnaval destinará 1.220 policiais militares para as cidades da Baixada Santista. Os outros 431 serão designados para o litoral norte.

Além do reforço no efetivo, a Polícia Militar terá o apoio de mais 85 viaturas, equipadas com tablets. De dentro da viatura, o equipamento permite aos PMs acessarem bancos de dados criminais.

Foto Renata de Brito