Operação da Polícia Civil detém 257 pessoas

Também foram apreendidos 44,4 quilos de entorpecentes, entre eles maconha, cocaína e crack

Em apenas 24 horas, a Polícia Civil deteve 257 pessoas e apreendeu 44,4 quilos de entorpecentes, durante uma operação que teve início na manhã de quarta-feira, 19, e terminou na quinta-feira, 20, em seis cidades da Baixada Santista. O objetivo é intensificar o combate ao tráfico de drogas e crime contra a vida e o patrimônio.

Em Bertioga, as autoridades capturaram dois procurados, um deles por pensão alimentícia, e o outro, José Roberto Gomes Júnior, de 21 anos, por furto. Foram apreendidos 4,320kg de cocaína; 4,4g de maconha; uma espingarda calibre 36; 15 cartuchos; e dois adolescentes. Já em Cubatão, um dos destaques da operação foi a prisão de Luiz Henrique Campos da Silva, de 25 anos, acusado de assassinar o soldado Edmilson da Conceição Jesus, de 42 anos, quando chegava em sua casa, em 29 de julho de 2012. De acordo com o delegado de Cubatão Fernando Faria, ele se escondia nos fundos da Vila Esperança, próximo a uma ilha, na qual recentemente foi descoberto um cemitério clandestino do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Zaqueu Batista da Silva, de 45 anos, acusado de se passar por policial, também foi preso em flagrante durante a ação. Os policiais o encontraram em seu apartamento, no Jardim Nova República, no qual também localizaram um revólver calibre 38 com a numeração raspada e munições. A operação abrangeu as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Bertioga, mobilizando 145 policiais das 32 delegacias ligadas à Seccional de Santos, em 53 viaturas.

Dentre as pessoas presas na região durante a operação, dez foram por flagrante e 59 por mandado. Outras 176 pessoas assinaram Termos Circunstanciados, e logo após, liberadas pela polícia. Além disso, 12 adolescentes foram apreendidos. Os policiais também apreenderam 11,1 quilos de maconha, seis quilos de cocaína, 352 gramas de crack e 27 litros de loló, além de duas armas de fogo.

