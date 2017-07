Operação da Polícia Civil detém 80 suspeitos de crimes na região

Além das prisões, durante a operação foram apreendidos 47 quilos de entorpecentes e oito armas de fogo

A operação da Polícia Civil, iniciada quarta-feira, 28, e finalizada no mesmo horário na quinta-feira, 29, rendeu a prisão de 80 suspeitos de praticar diversos crimes nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Bertioga. Durante a ação, realizada mensalmente pela Delegacia Seccional de Santos, também foram apreendidos 25 adolescentes, oito armas de fogo, munições, 28 litros de lança-perfume e 47 quilos de drogas como, maconha, cocaína e crack.

Em Bertioga, as autoridades autuaram, em flagrante, quatro pessoas por furto de energia, além de cumprir três mandados de prisão de foragidos da Justiça, por crimes de porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Um dos fugitivos foi encontrado, no início da manhã de quinta-feira, 29, em sua residência com uma grande quantidade de entorpecentes. Ao chegar à casa, localizada na rua 12, no bairro Chácaras, os policiais foram atendidos pelo indiciado Antonio Marcos Lima do Nascimento, que confirmou ser procurado pelo crime de tráfico de drogas.

Enquanto Antonio conversava com os policiais, um dos agentes notou que havia uma balança e materiais para embalar droga na bancada da cozinha. Em revista, ainda foram encontrados seis pedras de crack, pesando 290g; 1.880kg de cocaína em pó solta e também acondicionadas em 494 pinos; 10 munições calibre .38; uma pistola 9mm, restrita ao uso de forças policiais; duas fitas isolantes; e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

Ao ser questionado, o criminoso afirmou ter recebido as substâncias de uma pessoa desconhecida, de Santos, naquela data. Entretanto, ele negou saber da existência da arma e munições. De acordo com o delegado Sergio Lemos Nassur, Antonio era gerente de tráfico e abastecia toda aquela região. Ele foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado para a Delegacia de Bertioga, de onde seria recolhido até a Cadeia Pública do Guarujá. Antonio tem 35 anos, duas passagens por tráfico e uma por roubo.

A operação, comandada delegado Sergio Lemos Nassur, e chefe dos investigadores Nivaldo Gouvea Ribeiro, teve a participação dos policiais Fernanda Salgado, Fábio Ferreira Machado, Gleidson Segundo da Silva, Vanderlei Dias Nascimento, José Rodrigues da Silva e Reinaldo Pereira da Silva. A respeito da operação, o delegado acrescenta que foi movimentada, mas bem-sucedida. “Só realizamos, durante essas operações marcadas previamente, um esforço concentrado, entretanto, estamos todos os dias trabalhando […] para trazer aos munícipes mais tranquilidade e maior sensação de segurança possível”, afirma.

Presos em Santos

Dentre as prisões, destaca-se a captura do procurado André Bulhões Ferreira, de 40 anos, acusado de estuprar uma criança de 9 anos, na cidade. Além disso, a polícia deteve Izael dos Santos Fontes, de 21 anos, foragido no estado de Sergipe, e indiciado por decapitar e atear fogo em um idoso, em Nossa Senhora do Socorro.

Os agentes da Delegacia de Investigações (DIG) também autuaram, em flagrante, Maria Eleika Ferreira da Silva, de 41 anos, acusada de manter uma casa de prostituição, que funcionava no bairro da Ponta da Praia, em Santos.

Foto: Divulgação/Polícia Civil