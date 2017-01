Oportunidade: Costa Norte e Fabe oferecem 42 bolsas de estudo

Foto: JCN

Em parceria com o Sistema Costa Norte de Comunicação, a Faculdade Bertioga (Fabe) oferece 42 bolsas de estudos para os cursos de administração, direito e pedagogia. Para conquistar uma vaga, o candidato deve passar pelo processo seletivo ‘Novos Talentos’ no dia 6 de fevereiro, às 19h30, na sede da Fabe (avenida Manoel da Nóbrega, 966, Centro).

São bolsas de 100% para os primeiros colocados em cada curso. O desconto varia de acordo com a colocação e os quatro alunos que ficarem entre o 2º e o 5º lugar, na classificação geral, terão 50% de desconto. Os 10 candidatos que conquistarem, do 6º ao 15º lugar, terão desconto de 40%. Do 16º ao 25º, 30%. E do 26º ao 40º, 20%.

Regulamento e mais informações pelo site: www.faculdadebertioga.com.br, na página do Facebook: www.facebook.com/faculdadefabe ou pelos telefones: (13) 3317-3444 e (13) 996366639.