Orçamento da região discutido em audiência pública

Propostas para o desenvolvimento da Baixada Santista e prioridades para o uso de recursos públicos podem ser apresentadas nesta quarta-feira

O governo do estado promove nesta quarta-feira, 19, em Santos, uma audiência pública para que a população conheça os planos para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida em 2018, na Baixada Santista. Os moradores das nove cidades da região metropolitana poderão apontar as áreas e os programas que devem ser priorizados na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018.

A audiência, promovida por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, será realizada a partir das 10 horas, no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, localizado na Praça José Bonifácio, 55, em Santos.

Quem não puder comparecer poderá acompanhar pela internet, no mesmo endereço eletrônico em que podem ser obtidas informações sobre as agendas e locais, no site da Secretaria de Planejamento e Gestão (www.planejamento.sp.gov.br/LOA/2018) ou o portal do Governo (www.saopaulo.sp.gov.br).

Além de Santos, para outras 17 sedes das Regiões Administrativas, Aglomerados Urbanos e Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, foram previstos debates como estes, todos abertos à participação do público.

