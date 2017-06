Orquestra juvenil se apresenta no Riviera Shopping

Jovens músicos da Orquestra Juvenil da Fundação 10 de Agosto se apresentarão sob o comando do maestro Joel Gonzaga

Os jovens músicos da Orquestra Juvenil da Fundação 10 de Agosto mostrarão seu talento em apresentação no Riviera Shopping no sábado, 17. O repertório abrangerá desde músicas clássicas até pop.

A atração, que iniciará às 19h45 na praça de alimentação, contará com a regência do maestro Joel Gonzaga.

A apresentação é resultado do trabalho da Fundação 10 de Agosto com centenas de jovens e crianças de Bertioga. A orquestra da entidade é composta por 25 músicos com idade entre 15 e 19 anos.

O Riviera Shopping está instalado na a venida da Riviera, 1.256, na Riviera de São Lourenço.

PROGRAMA

Grupo de PRÁTICA DE CONJUNTO

01) Time After Time – Cyndi Lauper

02)What a Felling – Irene Cara

03) 9ª Sinfonia – Ludwig Van Beethoven

04) A Bela e a Fera – Alan Menken

05) Dan the Man – Sarah Whatss

ORQUESTRA

01) heyjude – Os Beatles

02) Ele isPirate – Klaus Badelt

03) Swan Lake – Tchaikovsky

04) No te partir – Andrea Bocelli

05) Tema de Filmes – John Willians

Foto: Divulgação