Outback de Santos abre 100 vagas em processo seletivo

Restaurante tem vagas para atendente de restaurante e bar, recepcionista e auxiliar de limpeza e cozinha

A abertura do Outback Steakhouse em Santos está próxima e, para isso, a equipe do restaurante anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de 100 funcionários. As vagas são para atendentes de restaurante e bar, recepcionista e auxiliar de limpeza e cozinha.

O candidato deve ter mais de 18 anos, ser universitário ou possui ensino médio/técnico completo, com disponibilidade de horário (finais de semana e feriados). Pessoas com deficiência e jovens aprendizes também terão oportunidades.

O processo seletivo acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de março, no Mendes Convention Center (avenida Francisco Glicério, 206, Gonzaga, Santos), a partir das 9 horas, com entrevistas e provas específicas de cada cargo. Candidatos dedicados, com perfil dinâmico e vontade de crescer serão priorizados.

Serão atendidas 600 pessoas por dia, seguindo a ordem de chegada dos candidatos, através de senha. Após as etapas, os selecionados passarão por treinamento no local.

Além do salário, o restaurante oferece benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência média e odontológica. Mais informações sobre o processo de seleção podem ser obtidas através do site da empresa. O Outback Steakhouse de Santos ficará em frente ao Praiamar Shopping (rua Alexandre Martins, 80, Aparecida, Santos).

