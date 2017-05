Paciente com infecção no pâncreas aguarda transferência

Danielle Santos de Oliveira, 37, agravou o quadro após entrar no Hospital de Bertioga com pedra na vesícula

A paciente Danielle Santos de Oliveira, de 37 anos, deu entrada no Hospital de Bertioga no dia 12 de maio com pedra na vesícula. O centro cirúrgico do hospital não pôde operá-la e Danielle entrou na fila da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), para que pudesse realizar a cirurgia em outro hospital. Entretanto, com a demora da transferência, Danielle desenvolveu uma infecção no pâncreas.

O marido, Ricardo Monteiro, informou que a esposa apresentava dores há muitos meses e passava por consultas em uma Unidade Básica de Saúde do município. “As consultas demoravam meses para acontecer. Ela já tinha pedido a cirurgia, mas nem colocaram ela na fila. Até que chegou a esse ponto”, lamentou.

Monteiro também alega que os dados da esposa não foram digitados corretamente pelo responsável do CROSS no hospital. “Eles digitaram Danielle Bertioga no sistema e nem colocaram a doença dela. Assim não vão chamá-la nunca!”, desabafou.

A Secretaria de Saúde de Bertioga informou, por meio de nota, que a paciente está internada devido a uma Pancreatite Aguda, não tendo indicação cirúrgica neste momento e, que vem com melhora no quadro clinico e laboratorial, recebendo antibiótico adequado para a patologia.

Ainda disse que o caso é atualizado todo dia na Cross, que ainda não disponibilizou a vaga. “Toda a atenção e assistência está sendo dada a essa paciente, não condizendo com a verdade as queixas do familiar”.

A equipe da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) esclareceu que recebeu o pedido de transferência da paciente Danielle Santos de Oliveira para leito de cirurgia geral e já iniciou o processo de busca de vaga. “A paciente está sendo assistida na unidade em que está internada e a equipe médica da Cross está monitorando, constantemente, a evolução de seu quadro de saúde. Vale ressaltar que conforme preconiza o SUS, o fluxo de regulação prioriza casos mais graves e urgentes”.

Marina Aguiar

Foto: Ricardo Monteiro