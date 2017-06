Pacífico cobra início de obras em praças de Bertioga

Convênio para a revitalização de cinco praças municipais vence no dia 30 de junho

O convênio com o governo federal para a revitalização de praças municipais, e que não saiu do papel, foi abordado pelo vereador Luiz Carlos Pacífico Junior (PROS). Mesmo com o recurso disponível e licitação com empresa vencedora, as obras não foram realizadas. Enquanto isso, os prazos para entrega de cada uma passaram, e nenhuma explicação foi dada. Por isso, o vereador apresentou uma indicação para que fossem realizadas audiências públicas para esclarecimentos e consulta da população. “O que não dá é eu ser vereador, passar em frente à placa com data de inauguração no dia 2 e a única coisa que aconteceu foi um mato novo que surgiu”, disse. Outro ponto destacado pelo vereador Luis Henrique Capellini (PSD) observa o prazo do convênio. Ele afirmou: “Entre todas as colocações, a mais preocupante é que, no dia 30 de junho, o convênio vence e o recurso não vai mais existir”.

Na mesma sessão, o secretário de Obras e Habitação, Luiz Carlos Rachid, entrou em contato com Pacífico por telefone e o convidou para acompanhar a reunião da prefeitura com a empresa vencedora da licitação. Por isso, ele solicitou que o pedido fosse suspendido. Ele afirmou: “Foi o trabalho respondido mais rápido da minha vida”. O vereador Matheus Rodrigues (DEM) comentou: “Parabéns pelo seu pedido The Flash, tão rápido respondido, mas ainda não atendido”. O convênio 809175 atende a obras na: Praça da Primavera; Praça do Jardim das Canções; Praça Soroptimista; Praça Potengi; e Praça Aldo Moro.

Reunião

A reunião foi realizada na quinta-feira, 1º, e, conforme apresentado, existem ajustes a serem realizados no projeto devido a discordância entre a área real das praças e a registrada nas escrituras. Para chegar a um consenso, a prefeitura se dispôs a quitar a rescisão contratual amigável à empresa vencedora e fará uma nova licitação para atender ao projeto. Devido a situação, Pacífico solicitou que a prefeitura faça, urgentemente, tanto a rescisão amigável quanto a nova licitação para as obras. Disse o vereador: “Uma das preocupações que eu tenho é de se perder esse convênio de equipamentos tão importantes como praças públicas”.

