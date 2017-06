Pacífico pede atenção pelo saneamento básico

Vereador pede agilidade na assinatura do contrato com a Sabesp e na implantação de um plano municipal de saneamento básico

A desagradável situação pela qual muitos moradores de Bertioga passam quando ocorrem chuvas intensas, em que a água do esgoto sobe pelos ralos de suas casas, foi abordada pelo vereador Luiz Carlos Pacífico Junior (PROS).

Em sua indicação, ele pede que a prefeitura realize esforços para colocar em prática, urgentemente, o Plano Municipal de Saneamento Básico, além disso, solicita agilidade na assinatura do contrato com a Sabesp para a oficialização dos serviços da concessionária no município para que Bertioga possa usufruir de investimentos em contrapartida da prestação de serviços. Ciente da necessidade de regularização fundiária para a implantação de determinadas ações, ele também pediu maior celeridade nos procedimentos. Disse ele: “Nós precisamos reagir, nós precisamos tomar uma ação concreta em busca de infraestrutura”.

Todos os vereadores se manifestaram sobre a necessidade de que toda a cidade seja contemplada com sistema de esgotamento sanitário. A vereadora Valéria Bento (PMDB) comentou que “não é possível que ainda estejamos falando de saneamento básico no século em que vivemos. […] A periferia está vivendo na meleca. Isso tem que acabar”.

Ainda, de acordo com o vereador Carlos Ticianelli (PSDB) o contrato entre a Sabesp e a prefeitura ainda não foi assinado porque as obrigações eram maiores por parte do município do que pela concessionária. Disse ele: “Essa fatura não pode ficar só para o município”.

