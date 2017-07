Receita inicia pagamento do 2º lote de restituição do IR

Próxima liberação ocorrerá em 15 de agosto, no terceiro lote. Último pagamento ocorrerá em 15 de dezembro

O pagamento do 2º lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017 inicia nesta segunda-feira, 17. Lote inclui restituições residuais de 2008 a 2016, segundo informou o órgão. Próxima liberação ocorrerá em 15 de agosto, no terceiro lote.

Neste ano, o Fisco deve pagar cerca de 1,3 milhão de contribuintes que declararam Imposto de Renda, ao todo, serão desembolsados R$ 2,533 bilhões. A Receita também pagará R$ 467,2 milhões a 148,2 mil contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina.

As restituições contarão com uma correção de 2,74%, para o lote de 2016, a 97,03% para o lote de 2008 – ambos com base na taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a data de entrega da declaração até este mês.

O contribuinte que não receber a restituição na conta informada no momento da declaração deverá comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento.

Os dois últimos lotes regulares serão liberados em 16 de novembro e 15 de dezembro. Caso não recebam nestes lotes, os contribuintes devem procurar a Receita Federal, pois os nomes podem estar na malha fina por erros ou omissões na declaração.

A restituição fica disponível durante o período de um ano, caso o resgate não seja feito no prazo, a solicitação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico – pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC , no serviço extrato de processamento, na página da Receita na internet.

