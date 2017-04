Pai encontra corpo do filho desaparecido no mar

Corpo foi encontrado boiando próximo a faixa de areia

O corpo do jovem desaparecido após mergulhar na praia de Itaguá,no bairro Boracéia, em Bertioga, foi encontrado na tarde de segunda-feira, 17, próximo a faixa de areia.

Jorge da Silva Gois, de 20 anos, era natural de São Miguel e sumiu no sábado, 15, quando entrou no mar. O corpo foi encontrado boiando pelo pai da vítima, que o puxou para a areia e acionou os Bombeiros. De acordo com o IML o corpo foi liberado nesta manhã.

Foto: Arquivo Pessoal