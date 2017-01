Palestras gratuitas sobre segurança no trânsito

Foto: Reprodução/Internet

Bertioga

Da redação

Palestras gratuitas voltadas à segurança no trânsito serão ministradas por alunos do Senac Bertioga, em evento denominado Respeita Bertioga, na próxima quinta-feira, 2. As palestras Harmonia no Trânsito e Prevenção de Acidentes contam com parceria da Honda Motors. A coordenadora de cursos da unidade, Cristina Ventura, detalha: “Trata-se de uma campanha educativa, com foco no público da região, voltada à conscientização sobre a importância de promover um trânsito mais seguro”.

O encontro foi planejado por alunos do curso Organizador de Eventos que, em sua fase final, apresentam um projeto cuja proposta é alertar a comunidade sobre a segurança no trânsito. As palestras serão realizadas das 19h às 21 horas, na sala de eventos do Hotel 27 (avenida Thomé de Souza, 829).