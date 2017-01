Pão de Açúcar vende bebidas por metade do preço nesta segunda-feira

Foto: Reprodução/Internet

Cervejas, vodkas, whiskies e outros produtos são vendidos pela metade do preço no site do Pão de Açúcar. O desconto é válido para as compras feitas até às 23h59 desta segunda-feira, 16. Nas lojas físicas, apenas as vodkas têm o desconto de 50%. Cervejas e outros produtos estão com descontos menores.

Entre os destaques do site está a caixa com 12 latas de 350 ml da Heineken, que custava R$ 37,08 e sai R$ 24,72. Em Bertioga, o Pão de Açúcar está localizado na Avenida Marginal, no bairro Riviera de São Lourenço. O cliente que comprar pelo site, deve ficar atento ao valor do frete.