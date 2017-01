Papa reúne-se com Caio Matheus e empresários do Indaiá

Foto: JCN

O deputado federal e ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, reuniu-se com o prefeito de Bertioga, Caio Matheus, e empresários do bairro Indaiá, na tarde de sábado, 28. O encontro aconteceu no Indaiá Praia Hotel, a pedido do proprietário, Nei Serra, também ex-prefeito de Cubatão. “Sou um homem político e acredito que nós da iniciativa privada podemos nos unir com o poder público para somar esforços. Esse encontro reflete a amizade, mas também o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Serra.

Papa já tinha uma reunião pré-agendada com o prefeito em Bertioga e decidiu participar do encontro. “Bertioga é uma joia do nosso estado nas questões do turismo e do meio ambiente. Precisamos conversar de perto com quem atua nessas áreas”, informou. Caio Matheus, por sua vez, agradeceu a iniciativa do deputado. “Foi muito bom tê-lo conosco. Papa me deixou mais próximo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o que vai ser útil para resolver a questão das invasões na cidade”, disse.

A regularização fundiária em Bertioga foi tema de discurso do presidente da Câmara Municipal, Ney Lyra. “Atualmente, 50% da cidade não tem escritura, são 30 mil pessoas. Com essa parceria poderemos trabalhar para regularizar essas famílias”, comemorou.